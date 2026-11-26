В будние дни новогодний городок будет работать с 17:00 до 22:00, в выходные и праздники — с 12:00 до 22:00. В ночь с 31 декабря на 1 января площадка будет открыта до 04:00. Помимо основной елки на площади, в сквере у Дома Советов и на улице Советской установят более 50 елок высотой от 2,5 до 15 метров.