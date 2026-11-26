Главную новогоднюю елку в Оренбурге зажгут 28 декабря
Открытие пройдет на площади Ленина перед Домом Советов
Мэрия Оренбурга анонсировала открытие главной 25-метровой праздничной елки. Оно состоится 28 декабря. Огни торжественно зажгут на площади Ленина перед Домом Советов — там же 19 декабря откроется новогодний городок. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Главную елку зажгут в 19:00 (MSK+2). 31 декабря с 18:00 до 22:00 на площади Ленина будут показывать детские новогодние мультфильмы на большом экране. Там же пройдет прямая трансляция обращения президента.
В будние дни новогодний городок будет работать с 17:00 до 22:00, в выходные и праздники — с 12:00 до 22:00. В ночь с 31 декабря на 1 января площадка будет открыта до 04:00. Помимо основной елки на площади, в сквере у Дома Советов и на улице Советской установят более 50 елок высотой от 2,5 до 15 метров.
В настоящее время на главной площади продолжается монтаж катка. Гости со своими коньками смогут пользоваться катком бесплатно. Также есть возможность арендовать коньки в пункте проката. В этом году на площади впервые появится большой отапливаемый павильон, в котором можно согреться, переобуться и оставить вещи.
В новогоднем городке также установят 12 домиков с товарами местных производителей. В них гости смогут купить напитки и еду навынос. Там же появятся лотки с большими самоварами с чаем.
Ранее мэр Альберт Юмадилов, говоря о подготовке к Новому году, сообщил о том, что в 2026 году откроется большой каток в Зауральной роще.