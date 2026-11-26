На площадке «Ставропольавто» планируют запустить новое производство в 2027 году
Территорию бывшего автозавода «Ставропольавто» в Ставрополе намерены использовать для размещения нового производства. Запустить его планируют в 2027 году. Об этом во время пресс-конференции сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
По словам главы региона, инвестор также рассчитывает в следующем году ввести в эксплуатацию производственный цех площадью 40 тыс. кв. м на территории краевого индустриального парка «Мастер». Там будут выпускать высокомолекулярную нить.
Других подробностей о новом производстве на площадке «Ставропольавто», в том числе о его специализации и объеме инвестиций, губернатор не привел.