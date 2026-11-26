СМИ лишили налоговых льгот в Волгоградской области
Преференции касались имущества организаций
Волгоградская областная дума лишила СМИ налоговой льготы на собственность. Законопроект опубликован на сайте регпарламента, пресс-служба сообщила о его принятии.
С предложением об отмене преференций, касающихся уплаты налога на имущество организаций, «используемого для производства и выпуска средств массовой информации» выступил губернатор Андрей Бочаров. В пояснительной записке он объяснил меры «неэффективностью» такой льготы, в релизе уточнили, что она также «не востребована». О каком именно имуществе идет речь, сколько организаций являлись льготополучателями и какие средства выделяли на эти цели из регионального бюджета, в документе не сказано. “Ъ” запросил подробности в пресс-службе областной администрации.
Вместе с решением об отмене налоговых льгот для СМИ в законопроекте прописано ужесточение условий получения преференций для других организаций-льготополучателей. С 1 января 2027 года налоговые послабления будут действовать для компаний, повысивших зарплаты и закончивших год без долгов перед ФНС.