С предложением об отмене преференций, касающихся уплаты налога на имущество организаций, «используемого для производства и выпуска средств массовой информации» выступил губернатор Андрей Бочаров. В пояснительной записке он объяснил меры «неэффективностью» такой льготы, в релизе уточнили, что она также «не востребована». О каком именно имуществе идет речь, сколько организаций являлись льготополучателями и какие средства выделяли на эти цели из регионального бюджета, в документе не сказано. “Ъ” запросил подробности в пресс-службе областной администрации.