На Ставрополье в 2027 году планируют обработать от саранчи 80 тыс. га
Специалисты выявили кубышки на приграничных землях с Дагестаном и Калмыкией
Власти Ставропольского края увеличат план защитных обработок от саранчи на 2027 год до 80 тыс. га, сообщает пресс-служба Ставропольского филиала Россельхозцентра.
Такой план наметил краевой штаб по борьбе с вредителем, учитывая результаты осенних обследований и возможность прилета насекомых из соседних регионов. Весной специалисты Россельхозцентра проверят участки повторно: часть яиц может погибнуть зимой, поэтому окончательный прогноз пока не готов.
В 2026 году саранча заселила 100,5 тыс. га в десяти районах края. Средняя численность мароккского вида достигала 18 особей на квадратный метр — выше экономического порога вредоносности. Аграрии провели истребительные обработки на 75,6 тыс. га. Минсельхоз края бесплатно предоставил хозяйствам инсектициды, закупленные за счет регионального бюджета. По данным ведомства, своевременные обработки помогли защитить урожай.
Осенью специалисты Ставропольского филиала Россельхозцентра обследовали 90,8 тыс. га, чтобы оценить запас вредителя на зимовку. Они искали так называемые кубышки — капсулы с яйцами саранчи — прежде всего на выгонах и пастбищах, где летом отмечали высокую численность насекомых. Кубышки обнаружили в девяти районах: Нефтекумском, Арзгирском, Левокумском, Буденновском, Курском, Степновском, Туркменском, Апанасенковском и Ипатовском.
«Площадь и плотность заселения по оперативным данным больше, чем в прошлом году, но сколько и где в итоге “проснется” вредителей сейчас сказать трудно. Многое будет зависеть от погодных условий», — рассказала руководитель Ставропольского филиала Россельхозцентра Ольга Кузнецова. Весной специалисты проведут контрольные обследования и уточнят прогноз с учетом того, сколько кубышек переживет зиму.
Риск для края связан и с очагами за его пределами. Совместные осенние обследования ставропольских специалистов с коллегами из соседних республик выявили кубышки на приграничных землях с Дагестаном и Калмыкией. Поэтому в план на 2027 год заложили возможность обработать больше участков, если саранча перелетит через административную границу. Ставропольский филиал Россельхозцентра также собирает и анализирует сведения о вредителе в 18 регионах, включая субъекты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.