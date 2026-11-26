Риск для края связан и с очагами за его пределами. Совместные осенние обследования ставропольских специалистов с коллегами из соседних республик выявили кубышки на приграничных землях с Дагестаном и Калмыкией. Поэтому в план на 2027 год заложили возможность обработать больше участков, если саранча перелетит через административную границу. Ставропольский филиал Россельхозцентра также собирает и анализирует сведения о вредителе в 18 регионах, включая субъекты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.