Покупателям поздних фруктов агроном советует учитывать, что поврежденные ветром плоды не подходят для длительного хранения, хотя остаются безопасными и пригодными для употребления, если на них нет признаков порчи. Овощи и фрукты, собранные в сырую погоду, также могут быстрее терять упругость и портиться.