В Новороссийске ливни повредили поздние фрукты в садах
Шквалистый ветер и затяжные осадки привели к осыпанию части поздней хурмы, фейхоа и ранних цитрусовых на Черноморском побережье. При этом накопленная в почве влага поможет виноградникам и другим сельскохозяйственным культурам подготовиться к зиме. Об этом сообщил ученый агроном, руководитель органа инспекции Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Денис Проворченко.
По его словам, после теплой и сухой осени ноябрьские дожди восполнили дефицит почвенной влаги. Для виноградников, где лоза успела вызреть и одревеснеть, это благоприятный фактор: вода пропитала корнеобитаемый слой почвы и создаст запас на зиму.
Более сложная ситуация сложилась в плодовых садах, где листва еще не полностью опала. Продолжительная сырость повышает риск распространения грибковых заболеваний. Агроном рекомендует садоводам провести осеннюю обработку от монилиоза, парши и цитоспороза после прекращения дождей.
На побережье сильный ветер также вызвал частичное осыпание поздних плодов хурмы, фейхоа и ранних цитрусовых. При этом в тепличных хозяйствах, по оценке специалиста, ситуация остается контролируемой: повышенную влажность и недостаток естественного освещения компенсируют системы климат-контроля и досвечивания.
В Новороссийском филиале ЦОК АПК отмечают, что ноябрьские осадки в целом оказались полезны для растениеводства юга России. В октябре и начале ноября в Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области наблюдался дефицит влаги. Дожди обеспечили естественную влагозарядку почвы и улучшили условия для перезимовки растений.
Покупателям поздних фруктов агроном советует учитывать, что поврежденные ветром плоды не подходят для длительного хранения, хотя остаются безопасными и пригодными для употребления, если на них нет признаков порчи. Овощи и фрукты, собранные в сырую погоду, также могут быстрее терять упругость и портиться.