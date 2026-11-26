В министерстве отмечают, что для Максима Баннова турнир стал первым международным стартом. Он получил золотые медали в командном первенстве (в составе юниорской сборной России) и в финале на перекладине. Серебряные медали Максим Баннов получил в личном многоборье и в финале на кольцах.