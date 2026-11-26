Максим Баннов из Самарской области победил на соревнованиях в Таиланде по спортивной гимнастике
В Таиланде прошел международный турнир по спортивной гимнастике — 5th JRC Artistic Gymnastics Stars Championship 2026. Воспитанник тольяттинской СШОР №10 «Олимп» Максим Баннов в составе сборной России завоевал несколько медалей. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.
В министерстве отмечают, что для Максима Баннова турнир стал первым международным стартом. Он получил золотые медали в командном первенстве (в составе юниорской сборной России) и в финале на перекладине. Серебряные медали Максим Баннов получил в личном многоборье и в финале на кольцах.
Тренерами Максима Баннова являются Олег Ярыгин, Ирина Шестакова и Максим Меркушин.