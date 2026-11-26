В 18 муниципалитетах ввели в эксплуатацию восемь зданий офисов врачей общей практики и 16 фельдшерско-акушерских пунктов. В рамках модернизации первичного звена медицинские учреждения получили 1,55 тыс. единиц оборудования и 150 автомобилей. В шести муниципальных образованиях установили шесть ФАПов, еще на трех объектах здравоохранения провели ремонт. Также в 2025 году завершилось строительство двух поликлиник — в Кущевском районе и Краснодаре на улице Кирилла Россинского.