Краснодарский край направил более 160 млрд рублей на бесплатную медицину
В Краснодарском крае на выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 2025 году направили более 160 млрд руб. В ней участвовали 250 медицинских организаций. Такие данные привел министр здравоохранения региона Владимир Крушельницкий на 91-й сессии Законодательного собрания края, где депутаты рассмотрели итоги реализации программы и состояние здоровья населения.
Подушевой норматив финансирования составил более 27 тыс. руб. на одного жителя. За год медицинские организации оказали свыше 36 млн амбулаторных услуг по обращениям пациентов. За счет средств обязательного медицинского страхования провели более 1 млн госпитализаций, свыше 1,1 млн вызовов скорой помощи и около 452 тыс. случаев лечения в дневных стационарах. Кроме того, профинансировано более 25 тыс. случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 2,9 млн жителей края.
В 18 муниципалитетах ввели в эксплуатацию восемь зданий офисов врачей общей практики и 16 фельдшерско-акушерских пунктов. В рамках модернизации первичного звена медицинские учреждения получили 1,55 тыс. единиц оборудования и 150 автомобилей. В шести муниципальных образованиях установили шесть ФАПов, еще на трех объектах здравоохранения провели ремонт. Также в 2025 году завершилось строительство двух поликлиник — в Кущевском районе и Краснодаре на улице Кирилла Россинского.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко обратил внимание на увеличение финансирования территориальной программы почти на 25 млрд руб. по сравнению с 2024 годом. По его словам, дополнительные средства позволили укрепить финансовую базу первичного звена здравоохранения. При этом глава парламента отметил необходимость дальнейшей работы над развитием отрасли и поручил профильному комитету совместно с региональными ведомствами проработать выполнение поставленных задач.
Депутаты приняли постановление по итогам рассмотрения программы. В нем содержатся рекомендации профильным министерствам и департаментам, органам местного самоуправления и территориальному фонду ОМС. Господин Бурлачко назвал развитие системы здравоохранения одним из базовых направлений социальной политики и подчеркнул, что выполнение программы остается важным критерием обеспечения прав жителей края на бесплатную медицинскую помощь.