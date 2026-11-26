Кубанские депутаты поддержали расширение зеленого пояса Абинского поселения
Законодательное собрание Краснодарского края поддержало расширение лесопаркового зеленого пояса Абинска до 464,5 кв. км. Соответствующие изменения в постановление о создании эколого-рекреационной зоны депутаты рассмотрели на пленарном заседании.
Как сообщил первый заместитель председателя профильного комитета ЗСК Андрей Булдин, проект подготовлен на основании материалов Общественной палаты Краснодарского края.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что региональный парламент на протяжении нескольких созывов занимается сохранением и расширением зеленых зон. По его словам, развитие городов и увеличение темпов застройки повышают потребность в территориях для отдыха и сохранения природной среды.
Господин Бурлачко напомнил, что в начале 2026 года депутаты создали лесопарковый зеленый пояс в Апшеронске и расширили аналогичную территорию в Туапсе. Абинск, по его оценке, также имеет значение для туристической инфраструктуры края.
«С учетом динамики развития современных городов, наметившейся тенденции по увеличению их численности и темпов застройки, вопрос создания дополнительных пространств, где люди могли бы побыть наедине с природой и отдохнуть от ежедневного шума, напрашивается сам собой. Стратегия действий в данном направлении у нас есть, и она успешно реализуется. Расширение площади его эколого-рекреационной зоны более чем на 150 км — серьезная инвестиция в здоровье будущих поколений и повышение уровня комфорта жизни жителей Краснодарского края»,— отметил руководитель кубанского парламента.