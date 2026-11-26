«С учетом динамики развития современных городов, наметившейся тенденции по увеличению их численности и темпов застройки, вопрос создания дополнительных пространств, где люди могли бы побыть наедине с природой и отдохнуть от ежедневного шума, напрашивается сам собой. Стратегия действий в данном направлении у нас есть, и она успешно реализуется. Расширение площади его эколого-рекреационной зоны более чем на 150 км — серьезная инвестиция в здоровье будущих поколений и повышение уровня комфорта жизни жителей Краснодарского края»,— отметил руководитель кубанского парламента.