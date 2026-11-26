В ЗСК обсудили исполнение краевого закона о туристской деятельности
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обсудили исполнение регионального закона о туристской деятельности и подготовили рекомендации по дальнейшему развитию отрасли. Вопрос рассмотрели на пленарном заседании парламента. В частности, речь шла о детском отдыхе, оздоровлении и сельском туризме.
С основными положениями постановления депутатов ознакомил первый заместитель председателя профильного комитета ЗСК Андрей Булдин. Документ содержит статистику развития отрасли за 2023–2026 годы, оценку работы краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, а также результаты выездов парламентариев в муниципалитеты. В нем сформулированы рекомендации по созданию условий для дальнейшего развития туристического бизнеса.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что туристическая отрасль остается одной из ключевых для экономики региона, несмотря на трудности, с которыми бизнес столкнулся в последние годы. По его словам, курорты расширяют перечень услуг и повышают качество сервиса при поддержке региональных и федеральных властей.
Отдельно господин Бурлачко выделил переход к круглогодичной модели отдыха. По его мнению, развитие всесезонного туризма позволяет краю укреплять позиции на внутреннем рынке и обеспечивать более стабильные налоговые поступления. В прошлом году их объем превысил 15 млрд руб. Глава парламента подчеркнул, что реализация рекомендаций, включенных в постановление, должна способствовать дальнейшему развитию отрасли и увеличению ее вклада в экономику Краснодарского края.