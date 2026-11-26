Отдельно господин Бурлачко выделил переход к круглогодичной модели отдыха. По его мнению, развитие всесезонного туризма позволяет краю укреплять позиции на внутреннем рынке и обеспечивать более стабильные налоговые поступления. В прошлом году их объем превысил 15 млрд руб. Глава парламента подчеркнул, что реализация рекомендаций, включенных в постановление, должна способствовать дальнейшему развитию отрасли и увеличению ее вклада в экономику Краснодарского края.