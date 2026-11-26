Ставрополье рассчитывает привлечь 450 млрд рублей инвестиций за год
Объем вложений в экономику Ставропольского края по итогам 2026 года может приблизиться к 450 млрд руб. За последнее десятилетие совокупные инвестиции в регион превысили 2 трлн руб. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
По словам Владимира Владимирова, ежегодный объем инвестиций вырос со 123 млрд руб. до 426 млрд руб. в прошлом году. В 2026 году власти рассчитывают приблизиться к отметке 450 млрд руб.
Среди перспективных для региона отраслей губернатор назвал сельское хозяйство, переработку продукции растениеводства и садоводства, производство удобрений, санаторно-курортную сферу, логистику и машиностроение.
В крае, в частности, реализуют проекты по переработке гороха и яблок. Также развивают логистические центры, предназначенные для хранения и сортировки сельскохозяйственной продукции.