Объем вложений в экономику Ставропольского края по итогам 2026 года может приблизиться к 450 млрд руб. За последнее десятилетие совокупные инвестиции в регион превысили 2 трлн руб. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».