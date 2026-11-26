Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе пресс-конференции раскрыл некоторые подробности уголовного дела Геннадия Федорова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Глава региона подтвердил задержание бизнесмена и добавил, что тот некоторое время скрывался от правоохранителей за границей. «Это крест мой просто. Сначала он [Геннадий Федоров] за границу сбежал. Потом его поймали, в СИЗО посадили. Затем он отказался давать доверенность на выполнение работ. В итоге год за него работали»,— рассказал господин Клычков и добавил, что новый подрядчик должен будет завершить строительство «Титаника» в 2027 году вместо 2026-го.