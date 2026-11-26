Еще одним условием получения урожая губернатор назвал применение качественных удобрений. По его словам, регион договорился с одной из компаний-производителей о поставках по фиксированной цене. Ставропольским сельхозпроизводителям предназначено более 200 тыс. тонн удобрений, которые будут продаваться только аграриям края.