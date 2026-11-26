Ставропольские аграрии получат около 2 млрд рублей на урожай 2027 года
Власти Ставропольского края направят сельхозпроизводителям около 2 млрд руб. на подготовку урожая 2027 года. Первые выплаты по погектарной программе начнутся в начале декабря, их размер превысит 2 тыс. руб. на гектар. Об этом во время пресс-конференции сообщил губернатор Владимир Владимиров.
По его словам, средства предназначены для компенсации затрат на закладку урожая. Объем финансирования при необходимости могут увеличить. Губернатор рассчитывает, что поддержка поможет аграриям увереннее завершить следующий сельскохозяйственный цикл с финансовой точки зрения.
Господин Владимиров также сообщил, что сейчас в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 86% озимых культур. Год назад этот показатель составлял 80–82%. Улучшение ситуации он связал с развитием селекции и увеличением объемов производства высококачественных семян.
Еще одним условием получения урожая губернатор назвал применение качественных удобрений. По его словам, регион договорился с одной из компаний-производителей о поставках по фиксированной цене. Ставропольским сельхозпроизводителям предназначено более 200 тыс. тонн удобрений, которые будут продаваться только аграриям края.