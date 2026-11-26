Автомаршрут по Самарской области первым в России получил сертификат Роскачества
Туристический автомаршрут «В поисках Аленького цветочка» по Самарской области стал первым в России, прошедшим сертификацию по госстандарту Роскачества. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Маршрут начинается от краеведческого музея села Борское и завершается в Барском саду усадьбы помещиков Неклюдовых Камышлинского района. Путешествие рассчитано на четыре дня и включает 16 точек туристического притяжения.
Протяженность первого в России сертифицированного маршрута составляет 970 км.