ВТБ расширяет возможности семейного обслуживания в состоятельном сегменте. Клиенты Private Banking теперь могут передавать близким людям часть своих преференций, не привязывая их к конкретным сервисам. А получатель самостоятельно определяет, как ей воспользоваться. Например, посетить бизнес-зал или ресторан аэропорта, заказать такси или трансфер, воспользоваться упаковкой багажа. Востребованность преференций среди самих клиентов Private Banking подтверждает актуальность нового решения: каждый второй клиент ежедневно использует их на сервисы для жизни.