Корпоративные новости на “Ъ FM”
ВТБ расширяет возможности семейного обслуживания в состоятельном сегменте. Клиенты Private Banking теперь могут передавать близким людям часть своих преференций, не привязывая их к конкретным сервисам. А получатель самостоятельно определяет, как ей воспользоваться. Например, посетить бизнес-зал или ресторан аэропорта, заказать такси или трансфер, воспользоваться упаковкой багажа. Востребованность преференций среди самих клиентов Private Banking подтверждает актуальность нового решения: каждый второй клиент ежедневно использует их на сервисы для жизни.
Рейтинговое агентство S&P Global поместило кредитный рейтинг Nvidia в список на пересмотр с перспективой понижения в течение 90 дней. Агентство указало на проблемы с корпоративным управлением на фоне скандала с отставкой и возвращением Дженсена Хуанга.
В Сбере 55% новых корпоративных кредитов уже выдаются автономно — от подачи заявки до перечисления средств. Как рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин, в 2027 году ИИ-агенты станут привычными участниками B2B-сделок: через среду GigaNetwork агенты компаний уже согласовывают условия и проводят расчеты без участия людей.