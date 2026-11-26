В Мурино на следующей неделе проведут замеры на «народной тропе», ведущей от Петровского бульвара к станции метро «Девяткино». После этого специалисты подготовят проект работ, которые должны сделать проход под линиями электропередачи безопаснее, сообщили в правительстве Ленобласти.