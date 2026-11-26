В Мурино изменят высоту тропы до «Девяткино», чтобы пешеходов не било током
В Мурино на следующей неделе проведут замеры на «народной тропе», ведущей от Петровского бульвара к станции метро «Девяткино». После этого специалисты подготовят проект работ, которые должны сделать проход под линиями электропередачи безопаснее, сообщили в правительстве Ленобласти.
26 ноября участок осмотрели представители дорожного комитета региона, местной администрации и компании «Россети». Они определили место, где изменят уровень дорожки, чтобы пешеходы могли безопасно проходить под проводами.
После геодезических измерений дорожники подготовят проект и приступят к строительным работам. Их будут проводить поэтапно, чтобы жители могли пользоваться тропой. Завершить работы планируют в течение месяца.
Накануне власти Ленобласти решили сохранить народную тропу, которой жители Мурино пользуются по пути к метро. Ранее администрация поселения собиралась демонтировать асфальтовую дорожку по требованию «Россетей». Она проходит под высоковольтными проводами, а жители жаловались на удары током.