Проект новогоднего оформления Пятигорска за 127 млн рублей окончательно отменили
Украсить город должны были к 20 декабря
Закупка, названная в документах первой очередью благоустройства Пятигорска, отменена 26 ноября 2026 года. Она в значительной части касалась новогоднего светового оформления города, следует из данных ЕИС.
По аукциону администрация планировала потратить до 126,84 млн руб. на изготовление, монтаж и последующий демонтаж декоративных конструкций. Закупку отменили после того, как Ставропольское управление ФАС выявило нарушения в извещении и техническом задании.
В перечне были световые конструкции для парка «Цветник» и других городских площадок: арки, декоративные композиции, элементы с подсветкой, световые ветки хвои, звёзды и ограждения деревьев. Спецификация описывала, в частности, светодиодные нити, звёзды диаметром 400 и 680 мм, шары диаметром более 150 мм и декоративные элементы в виде ангела. В парке «Цветник» собирались разместить конструкции на 17 существующих клумбах, а для сквера имени Льва Толстого заказали отдельную композицию. Среди отдельных позиций — 14 светящихся ограждений деревьев по 550 тыс. рублей, всего на 7,7 млн рублей, и композиция для сквера за 4,5 млн рублей. На монтаж и демонтаж объектов благоустройства отвели ещё 21,08 млн рублей. Спецификация закупки, перечень работ и технические характеристики
План работ разделили на два периода. Изготовление, поставку и монтаж подрядчик должен был завершить к 20 декабря 2026 года, а демонтаж назначили на период с 20 января по 1 мая 2027 года. То есть речь шла о сезонном оформлении: конструкции планировали установить к зимним праздникам, а после праздничного периода убрать.
Жалобу подало ООО «БАЛТИНЖИНИРИНГ». Комиссия Ставропольского УФАС 9 ноября признала её обоснованной частично. Компания спорила, в частности, с выделением товаров в самостоятельные позиции и с формулировками проекта контракта, но эти доводы комиссия отклонила. Обоснованным она сочла замечание к сроку исполнения: в извещении окончанием контракта значилось 1 мая — дата завершения демонтажа, без времени на приемку работ и оплату.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», во время внеплановой проверки УФАС обнаружило и другие несоответствия. В извещении одновременно указали ограничение на иностранные товары и исключение из него для ряда конструкций, изготовляемых по индивидуальному заказу. Из-за расхождения между структурированной карточкой и приложением к извещению участники могли не понять, нужно ли подтверждать российское происхождение продукции. Кроме того, техническое задание ссылалось на ГОСТ 16442-80 для силовых кабелей, хотя, как указала комиссия, этот стандарт применяют к кабельной продукции для нужд Министерства обороны, а закупку проводили для города.
В итоге УФАС признало действия муниципального управления нарушающими закон о контрактной системе, выдало обязательное предписание и передало материалы должностному лицу для решения вопроса об административном деле. После всех разбирательств закупка была окончательно отменена 26 ноября.