В перечне были световые конструкции для парка «Цветник» и других городских площадок: арки, декоративные композиции, элементы с подсветкой, световые ветки хвои, звёзды и ограждения деревьев. Спецификация описывала, в частности, светодиодные нити, звёзды диаметром 400 и 680 мм, шары диаметром более 150 мм и декоративные элементы в виде ангела. В парке «Цветник» собирались разместить конструкции на 17 существующих клумбах, а для сквера имени Льва Толстого заказали отдельную композицию. Среди отдельных позиций — 14 светящихся ограждений деревьев по 550 тыс. рублей, всего на 7,7 млн рублей, и композиция для сквера за 4,5 млн рублей. На монтаж и демонтаж объектов благоустройства отвели ещё 21,08 млн рублей. Спецификация закупки, перечень работ и технические характеристики