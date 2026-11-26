Лихачев назвал цель «Росатома»: рост производительности на 12% в год
Алексей Лихачев сообщил, что «Росатом» намерен добиваться роста производительности труда на 12% ежегодно. Одновременно госкорпорация поставила задачу сократить затраты на 15% к 2030 году. Эти ориентиры глава компании представил в докладе о развитии отрасли президенту.
Снижение затрат разбито на этапы: 5% в 2026 году и по 3% в следующие годы. Общероссийский целевой рост производительности труда составляет 5%. В своем докладе глава госкорпорации связал повышение эффективности с перспективами развития атомной отрасли.
Алексей Лихачев пояснил назначение мер: «Это позволит увеличить доходность». Ожидаемое повышение доходности он связал с устойчивым развитием атомной отрасли, конкурентоспособностью на мировом рынке и кадровым потенциалом. Дальнейшую работу госкорпорации он рассматривает на долгосрочном горизонте 2030–2045 годов.
Лихачев также привел итоги последних десяти лет. Выручка «Росатома» увеличилась в четыре раза и превысила 3,3 трлн рублей без учета гособоронзаказа. Зарубежная выручка в валютном выражении выросла более чем втрое. По новым продуктам и направлениям технологического суверенитета рост выручки составил десять раз.
На 2030 год компания наметила еще один показатель – 5,5 трлн рублей выручки. По плану компании, проекты технологического суверенитета должны принести более половины намеченной выручки. Инвестиционная программа «Росатома» составляет 1,7 трлн рублей; глава корпорации назвал ее одной из крупнейших в стране. В портфеле заказов также еще 45 энергоблоков в 13 странах.