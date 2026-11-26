На 2030 год компания наметила еще один показатель – 5,5 трлн рублей выручки. По плану компании, проекты технологического суверенитета должны принести более половины намеченной выручки. Инвестиционная программа «Росатома» составляет 1,7 трлн рублей; глава корпорации назвал ее одной из крупнейших в стране. В портфеле заказов также еще 45 энергоблоков в 13 странах.