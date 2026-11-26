По предварительным данным, днем 26 ноября 25-летний водитель Lada Priora двигался по дороге Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с грузовиком Volvo, а после в отечественную машину врезались попутные Haval и Volkswagen Polo. В результате аварии водитель Lada и его 43-летний пассажир погибли на месте. Как отмечают в пресс-службе ГАИ, одной из причин ДТП стали установленные на задних колесах российского автомобиля летние шины.