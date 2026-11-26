По данным надзорного органа, Сергей Гридин представлял интересы гражданина, осужденного за нарушение правил дорожного движения. После оглашения приговора клиент попросил адвоката обжаловать дополнительное наказание. Гридин заявил, что может через знакомых передать 500 тыс. руб. должностным лицам Краснодарского краевого суда, чтобы добиться изменения приговора. В действительности такой возможности у него не было, а деньги он намеревался присвоить.