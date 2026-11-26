На Кубани адвокату заменили штраф на два года колонии за попытку мошенничества
Краснодарский краевой суд заменил штраф реальным лишением свободы адвокату Сергею Гридину, осужденному за попытку обманом получить 500 тыс. руб. под предлогом передачи денег судьям. С учетом позиции прокуратуры края апелляционная инстанция назначила ему два года колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.
По данным надзорного органа, Сергей Гридин представлял интересы гражданина, осужденного за нарушение правил дорожного движения. После оглашения приговора клиент попросил адвоката обжаловать дополнительное наказание. Гридин заявил, что может через знакомых передать 500 тыс. руб. должностным лицам Краснодарского краевого суда, чтобы добиться изменения приговора. В действительности такой возможности у него не было, а деньги он намеревался присвоить.
В октябре 2025 года адвокат получил от клиента 500 тыс. руб. на парковке магазина. После передачи денег его задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Прикубанский районный суд Краснодара признал Сергея Гридина виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Первоначально ему назначили штраф в размере 500 тыс. руб. и запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение года.
Государственный обвинитель обжаловал приговор. Апелляционная инстанция согласилась с доводами прокуратуры и ужесточила наказание, назначив адвокату два года лишения свободы в колонии общего режима.