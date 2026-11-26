Как следует из материалов дела, застройку участков по ул. Малышева в период с 21 апреля 2010 года по 4 декабря 2012 года осуществляло ОАО «АПСК Гулькевичский», в том числе проложив внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации. Дома по ул. Малышева, 11 и 13, ул. Единства, 1А и ул. Коммунальников, 2 введены в эксплуатацию по решению суда, их застройщиками выступали физические лица. По данным ОАО «АПСК Гулькевичский», организация отказалась от права собственности на канализационную насосную станцию в 2020 году.