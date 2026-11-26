Суд обязал администрацию Сочи поставить на учет бесхозные сети водоотведения
Суд обязал администрацию городского округа город-курорт Сочи поставить на учет бесхозные наружные сети водоснабжения и водоотведения, а также определить организацию, ответственную за их содержание и обслуживание до признания права собственности на эти объекты.
Речь идет о сетях, обеспечивающих водоотведение восьми многоквартирных домов в Лазаревском районе Сочи: по ул. Малышева, 3, 5, 7, 11, 13, 15, ул. Единства, 1А и ул. Коммунальников, 2. Дома находятся в управлении ООО «Грин-Вэй».
Как следует из материалов дела, застройку участков по ул. Малышева в период с 21 апреля 2010 года по 4 декабря 2012 года осуществляло ОАО «АПСК Гулькевичский», в том числе проложив внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации. Дома по ул. Малышева, 11 и 13, ул. Единства, 1А и ул. Коммунальников, 2 введены в эксплуатацию по решению суда, их застройщиками выступали физические лица. По данным ОАО «АПСК Гулькевичский», организация отказалась от права собственности на канализационную насосную станцию в 2020 году.
Канализационная насосная станция и наружные сети водоотведения являются единственно возможным способом предоставления жителям этих домов коммунальной услуги по водоотведению. При этом техническое обслуживание объектов никто не осуществляет, что влечет регулярные неисправности и остановки работы канализационной системы.
Управляющая компания неоднократно обращалась в правоохранительные органы по вопросу эксплуатации сетей и передачи их в муниципальную собственность. По итогам обращений прокуратура Лазаревского района 1 апреля и 27 мая 2021 года внесла представление в связи с бездействием администрации Сочи. Мэрия сообщила, что принимает меры по включению бесхозных сетей в муниципальную собственность, однако с 2021 года и до момента рассмотрения дела никаких фактических действий по постановке объектов на учет предпринято не было.
Строительная документация на жилые дома и инженерные сети в материалы дела представлена не была в связи с ее отсутствием у участников разбирательства.
Апелляционная инстанция оставила решение АС без изменений.