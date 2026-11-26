В 2025 году в регионе открыли 31 агротехнологический класс, в 2026-м — еще 20. Для их оснащения в этом году предусмотрели 64,8 млн руб. из федерального и областного бюджетов. Кроме того, сельхозпредприятиям возмещают до 90% затрат на оборудование и ремонт помещений. Максимальная субсидия на оснащение одного класса составляет 5 млн руб., на капитальный ремонт — до 100 тыс. руб. за 1 кв. м.