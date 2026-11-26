В Ростовской области число агроклассов увеличат до 160
В Ростовской области за два года число агротехнологических классов в школах выросло с 31 до 51. К 2027 году региональные власти планируют увеличить их количество до 160. Такие классы создают для подготовки молодых специалистов для агропромышленного комплекса, где доля работников младше 35 лет составляет лишь 10%. Соответствующая информация содержится в докладе заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Анны Касьяненко. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
Сейчас в 51 агроклассе занимаются 938 школьников, в том числе 856 учеников 7–9-х классов и 82 старшеклассника. Классы работают в 28 школах 20 муниципальных районов и Новочеркасска.
В 2025 году в регионе открыли 31 агротехнологический класс, в 2026-м — еще 20. Для их оснащения в этом году предусмотрели 64,8 млн руб. из федерального и областного бюджетов. Кроме того, сельхозпредприятиям возмещают до 90% затрат на оборудование и ремонт помещений. Максимальная субсидия на оснащение одного класса составляет 5 млн руб., на капитальный ремонт — до 100 тыс. руб. за 1 кв. м.
Школьники изучают профильные агротехнологические дисциплины, проводят лабораторные исследования и знакомятся с работой сельхозпредприятий. В зависимости от специализации хозяйства-партнера классы могут заниматься генетикой и селекцией растений, животноводством, птицеводством, аквакультурой, биотехнологиями, цветоводством и агроинженерией. Для занятий закупают цифровые лаборатории, гидропонные установки, микроскопы, анализаторы и симуляторы сельхозтехники.