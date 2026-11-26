Основную аудиторию сайтов для планирования поездок составили россияне в возрасте 35–44 лет — на них пришлось 38% пользователей. Следом расположились возрастные группы 45–54 лет (27%) и 25–34 лет (15%). В то же время наиболее заметный прирост аудитории пришёлся на старшие поколения: число пользователей старше 65 лет увеличилось в 2,7 раза, а в возрасте 55–64 лет — в 2,1 раза по сравнению с октябрём.