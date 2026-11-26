По данным издания, к припаркованным автомобилям на Корпусной улице подъехали двое мужчин на самокатах. Они проверяли дверные ручки машин, и одна из дверей Lamborghini оказалась незапертой. Злоумышленники забрали сумку с деньгами и скрылись.