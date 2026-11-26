В Петербурге из Lamborghini похитили 14 млн рублей
В Петроградском районе Петербурга из припаркованного Lamborghini похитили сумку с 14 млн руб. Владелец спорткара обратился в полицию вечером 17 ноября, сообщает «Фонтанка».
По данным издания, к припаркованным автомобилям на Корпусной улице подъехали двое мужчин на самокатах. Они проверяли дверные ручки машин, и одна из дверей Lamborghini оказалась незапертой. Злоумышленники забрали сумку с деньгами и скрылись.
25 ноября оперативники задержали подозреваемого — 47-летнего приезжего из Абхазии, ранее не попадавшего в поле зрения полиции. Второй участник кражи также передвигался на самокате. По данным издания, полный тезка потерпевшего ведет блог и занимается перепродажей автомобилей премиум-класса.