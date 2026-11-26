Параллельно компания строит в Домбае (Карачаево-Черкесия) отель River Rock NORD Dombay стоимостью 3,8 млрд руб. на 139 номеров. Бугра Бергероглу добавил, что у River Rock Hotels & Resorts есть планы по расширению присутствия в России. «На финальной стадии согласования находятся еще два проекта. Один на Черноморском побережье и еще один в Карачаево-Черкесии. Мы очень избирательно подходим к выбору мест, мы не хотим быть везде, мы хотим находиться в лучших местах, предоставляя лучший сервис»,— подчеркнул глава River Rock Hotels & Resorts.