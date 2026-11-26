River Rock откроет пятизвездочный отель в Геленджике в 2028 году
Степень готовности пятизвездочного инвестиционного отеля River Rock Gelendzhik в Геленджике составляет 75%. Завершить строительство объекта планируется к 2028 году. Об этом сообщил основатель и президент международного оператора River Rock Hotels & Resorts Бугра Бергероглу на пресс-конференции в Домбае, передает корреспондент «Ъ-Кубань».
«Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет 3 млрд руб. Проектное финансирование идет через Дом.РФ»,— сказал он. В отеле будет 179 номеров, а также спа-комплекс и «прекрасное предложение по питанию».
По словам господина Бергероглу, Геленджик был выбран одной из локаций в том числе потому, что в городе сегодня нет международных гостиничных операторов, а россияне очень любят турецкий сервис. «Мы видим большой потенциал этого направления», — отметил он.
Параллельно компания строит в Домбае (Карачаево-Черкесия) отель River Rock NORD Dombay стоимостью 3,8 млрд руб. на 139 номеров. Бугра Бергероглу добавил, что у River Rock Hotels & Resorts есть планы по расширению присутствия в России. «На финальной стадии согласования находятся еще два проекта. Один на Черноморском побережье и еще один в Карачаево-Черкесии. Мы очень избирательно подходим к выбору мест, мы не хотим быть везде, мы хотим находиться в лучших местах, предоставляя лучший сервис»,— подчеркнул глава River Rock Hotels & Resorts.
River Rock Hotels & Resorts — международная сеть отелей со штаб-квартирой в Анталии. Основатели River Rock обладают опытом в сфере гостеприимства с 1964 года, при этом 90% бизнеса компании сосредоточено за пределами Турции.
Отвечая на вопрос о том, почему выбраны Домбай и Геленджик, Бугра Бергероглу сказал, что они идеально дополняют друг друга как летний и зимний курорты.