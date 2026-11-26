Севастополь временно остался без света
Севастополь остался без электроэнергии из-за аварии вне региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства территории.
Отключение произошло в связи с аварией на энергообъектах за пределами региона. Энергетики рекомендуют гражданам выключить приборы из электросети.
Отмечается, что специалисты уже принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления работы системы.
Утром 26 ноября сообщалось, что электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам и чередования потребителей. Тогда электричество поступало преимущественно в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты.