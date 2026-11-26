В Северной Осетии открыли движение от Бурона до северного портала Рокского тоннеля
В Северной Осетии с 13:30 возобновили движение всех видов автотранспорта на участке от населенного пункта Бурон до северного портала Рокского тоннеля. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.
Проезд разрешен в обоих направлениях до особого распоряжения. Рокский тоннель соединяет Северную и Южную Осетии, проходя на 93-м километре Транскавказской магистрали.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», движение всех видов автотранспорта на участке «Владикавказ — населенный пункт Ларс» было остановлено 24 ноября.