У рыб из Ладоги, как отметила младший научный сотрудник лаборатории комплексных проблем лимнологии ИНОЗ РАН Дарья Тихонова, микропластик нашли впервые. Больше всего пластиковых частиц, по ее словам, обнаружили в ЖКТ у хищных видов, например у окуня.