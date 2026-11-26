Петербургские ученые нашли микропластик в хищных рыбах Ладоги
Ученые СПб ФИЦ РАН исследовали восемь видов рыб из четырех локаций северной части Ладожского озера. У семи из них обнаружили микропластик. Результатами исследования ученые поделились в журнале «Биология внутренних вод».
У рыб из Ладоги, как отметила младший научный сотрудник лаборатории комплексных проблем лимнологии ИНОЗ РАН Дарья Тихонова, микропластик нашли впервые. Больше всего пластиковых частиц, по ее словам, обнаружили в ЖКТ у хищных видов, например у окуня.
Обнаруженные частицы были похожи на обрывки ниток. Их химический состав ученые пока не определили.