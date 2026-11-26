Управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям с начала года приостановило действие 35 деклараций на молочную продукцию самарского предприятия ООО «Молочный край». В этом году систематически фиксируются случаи выявления несоответствия требованиям качества и безопасности в молочной продукции производителя. Об этом сообщает региональное ведомство.