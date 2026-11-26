В молочной продукции самарского предприятия выявили несоответствия требованиям качества и безопасности
Управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям с начала года приостановило действие 35 деклараций на молочную продукцию самарского предприятия ООО «Молочный край». В этом году систематически фиксируются случаи выявления несоответствия требованиям качества и безопасности в молочной продукции производителя. Об этом сообщает региональное ведомство.
Согласно результатам лабораторных исследований, в молоке, кефире, сметане, йогурте, ряженке различных видов и с различной массовой долей жира, а также в «Снежке» и «Бифидоке» выявлены отклонения от нормативных показателей. В образцах выявлено несоответствие по показателям «дрожжи» и «плесневые грибы», отклонение массовой доли жира от заявленной на маркировке. Обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
В управлении Россельхознадзора сообщают, что производитель не соблюдал требования: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и Федерального закона №29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
23 сентября во время обязательного профилактического визита на складе готовой продукции обнаружен кефир с авансовой датой выработки. Партию изолировали и в дальнейшем утилизировали.