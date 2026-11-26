Движение будет перекрыто с 15:00 до 21:00 (MSK+). Ограничения коснутся Садового кольца на участке от Газпромовской до Березовой Ростоши, улицы Николаева — от Садового кольца до Березовой Ростоши, а также самой Березовой Ростоши — от Цветного бульвара до Садового кольца.