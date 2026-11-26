В Оренбурге перекроют три улицы из-за футбольного матча со «Спартаком»
Движение ограничат в микрорайоне Ростоши
Движение транспорта будет ограничено в микрорайоне Ростоши в Оренбурге в четверг. Мера затронет три улицы. Это связано с футбольным матчем между клубами «Оренбург» и «Спартак». Встреча пройдет на стадионе «Газовик». Об этом сообщает городская администрация.
Движение будет перекрыто с 15:00 до 21:00 (MSK+). Ограничения коснутся Садового кольца на участке от Газпромовской до Березовой Ростоши, улицы Николаева — от Садового кольца до Березовой Ростоши, а также самой Березовой Ростоши — от Цветного бульвара до Садового кольца.
Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки.