Лидером по объему рынка стал Санкт-Петербург, где расходы на ритуальные услуги достигли 10,2 млрд руб., увеличившись на 19,1%. На втором месте Москва с показателем 9,1 млрд руб. и ростом на 5,2%. Замыкает тройку Московская область, где объем рынка составил 8,3 млрд руб., снизившись на 1,7% год к году. Среди других крупных регионов Татарстан показал рост на 11,2%, Ростовская область — на 21%, Пермский край — на 11,3%.