Кубань вошла в топ-5 регионов РФ по объему рынка ритуальных услуг
Краснодарский край занял четвертое место среди регионов России по объему рынка ритуальных услуг за январь—сентябрь 2026 года. За девять месяцев жители региона потратили на похороны 5,5 млрд руб., что на 8,5% больше, чем годом ранее. В целом по стране рынок вырос на 9,1%, до 105,1 млрд руб., подсчитал «Ъ» на основе данных Росстата. При этом темпы роста замедлились: за аналогичный период 2025 года они составляли 15,4%.
Лидером по объему рынка стал Санкт-Петербург, где расходы на ритуальные услуги достигли 10,2 млрд руб., увеличившись на 19,1%. На втором месте Москва с показателем 9,1 млрд руб. и ростом на 5,2%. Замыкает тройку Московская область, где объем рынка составил 8,3 млрд руб., снизившись на 1,7% год к году. Среди других крупных регионов Татарстан показал рост на 11,2%, Ростовская область — на 21%, Пермский край — на 11,3%.
Увеличение выручки похоронных компаний в текущем году во многом обеспечивается инфляцией и удорожанием материалов и работ, тогда как физический объем рынка практически не меняется. Так, в сентябре средняя стоимость изготовления гроба выросла на 9,3% год к году, до 9,2 тыс. руб.
Одним из факторов роста цен стало удорожание топлива и транспортных услуг. По словам главы похоронного дома «Журавли» Ильи Болтунова, это отразилось на доставке ритуальной атрибутики и перевозке тел. По данным Росстата, с начала 2026 года по 26 октября бензин подорожал на 18,57% при общей инфляции за тот же период в 6,24%.
Одновременно снижается покупательная способность населения. По данным «СберИндекса», в октябре расходы россиян в реальном выражении выросли на 3,2% год к году, а в сегменте услуг — лишь на 1,3%. Это сказывается и на похоронном рынке, отмечает исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.