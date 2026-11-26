В Самарской области незаконное заготовление древесины уменьшилось почти на треть за год
По сравнению с прошлым годом объем незаконного заготовления древесины в Самарской области сократился почти на треть — до 95 кубометров. С начала года в регионе зафиксировано 49 случаев незаконной рубки деревьев, ущерб от которой составил более 2 млн руб. Об этом сообщает минприроды Самарской области.
В 2026 году было возбуждено пять уголовных дел. К примеру, в Ново-Буянском лесничестве мужчина спилил дерево для веников. Ущерб составил 326 тыс. руб. В СТавропольском районе нарушитель срубил два дуба на 154 тыс. руб.
В министерстве сообщают, что в регионе нет нелегальных заготовительных комплексов и пилорам. С начала года проведено более 11 тыс. выездов в рамках патрулирования.