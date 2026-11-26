По сравнению с прошлым годом объем незаконного заготовления древесины в Самарской области сократился почти на треть — до 95 кубометров. С начала года в регионе зафиксировано 49 случаев незаконной рубки деревьев, ущерб от которой составил более 2 млн руб. Об этом сообщает минприроды Самарской области.