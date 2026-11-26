Бизнес Челябинской области может проводить международные платежи за 1 рубль по курсу Банка России
Непрозрачные комиссии и наценка на конвертации превращают международные переводы для бизнеса в непредсказуемую статью расходов.
Для своих клиентов Российская система международных расчетов А7 запускает акцию, которая поможет бизнесу сделать планирование бюджета более предсказуемыми:
Фиксированная стоимость перевода. Платеж в любую точку мира за 1 рубль при приобретении векселя А7 на срок от 31 дня.
Прозрачный курс. Конвертация по курсу Банка России, без наценок.
Доход сохраняется. Остаток номинала векселя и все начисленные проценты возвращаются клиенту.
Валюты – USD, EUR, AED и CNY, другие по запросу. Условия и ограничения – на a7- agent.ru.
Один рубль – и весь мир доступен для вашего бизнеса.
Сроки акции — с 11.11.2026 по 28.02.2027
ООО «А7-Агент»Реклама