«Единая Россия» организовала патриотический урок для воронежских школьников
Он прошел в рамках «Марафона добрых дел», приуроченного к 25-летию партии
Урок провел депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России», участник СВО Денис Рубащенко в школе № 2 Воронежа. Вместе с инструкторами Центра тактической подготовки Воронежской области он провел для старшеклассников занятия по военно-медицинской и огневой подготовке.
Ребятам показали современные средства оказания первой помощи в бою, рассказали об остановке кровотечений и угрожающих жизни состояниях — о том, как спасти жизнь человека и чем при этом пользоваться. Был и наглядный материал: массогабаритные макеты автомата Калашникова, элементы бронезащиты и современной экипировки бойцов.
Денис Рубащенко говорил со старшеклассниками об истории и причинах вооруженных конфликтов. Отдельно затронул тему развития добровольчества в России и того, как добровольцы принимают участие в боевых действиях по защите интересов нашей страны.
«Считаю своим долгом проводить такие занятия на постоянной основе. Мы должны прививать школьникам те качества, о которых говорим всё время: любовь к Родине, понимание важности и нужности ее защиты, – подчеркнул парламентарий. – Убежден: разговор о прошлом, настоящем и будущем нашей страны должен идти не только на уроках истории, но и в живом общении — с теми, кто знает цену миру и умеет его беречь».