«Считаю своим долгом проводить такие занятия на постоянной основе. Мы должны прививать школьникам те качества, о которых говорим всё время: любовь к Родине, понимание важности и нужности ее защиты, – подчеркнул парламентарий. – Убежден: разговор о прошлом, настоящем и будущем нашей страны должен идти не только на уроках истории, но и в живом общении — с теми, кто знает цену миру и умеет его беречь».