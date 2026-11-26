В Новгородской области тестируют перевозки пассажиров по запросу
В Новгородской области в пилотном режиме реализуют федеральный проект по организации пассажирских перевозок по запросу. Инициатива направлена на повышение транспортной доступности малонаселенных и удаленных населенных пунктов, где нет регулярного автобусного сообщения.
Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, сейчас разрабатываются методика правовой организации таких перевозок, система оценки результатов проекта и нормативно-правовая база для его запуска.
Согласно концепции, транспорт будет отправляться в отдаленный населенный пункт после получения запроса от пассажиров. В обращении необходимо указать время поездки, а также начальный и конечный пункты маршрута.
Помимо Новгородской области, пилотный проект реализуется в Нижегородской и Ростовской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Москве и Московской области.