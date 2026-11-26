Международные платежи для бизнеса Удмуртии
Перевод за 1 рубль по курсу Банка России
Непрозрачные комиссии и наценка на конвертации превращают международные переводы для бизнеса в непредсказуемую статью расходов.
Для своих клиентов Российская система международных расчетов А7 запускает акцию, которая поможет бизнесу сделать планирование бюджета более предсказуемыми:
Фиксированная стоимость перевода. Платеж в любую точку мира за 1 рубль при приобретении векселя А7 на срок от 31 дня
Прозрачный курс. Конвертация по курсу Банка России, без наценок
Доход сохраняется. Остаток номинала векселя и все начисленные проценты возвращаются клиенту
Один рубль – и весь мир доступен для вашего бизнеса.
Рекламодатель ООО «А7-Агент» ИНН: 9710138144.Реклама