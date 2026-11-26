В Калининградской области прокуратура выявила нарушения при эксплуатации полигонов твердых коммунальных отходов в поселках Барсуковка, Круглово и Жаворонково. На объектах допускалось захоронение запрещенных отходов, а работа велась с отступлениями от проектов. Об этом сообщила прокуратура региона.