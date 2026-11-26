Прокуратура выявила нарушения на трех полигонах ТКО в Калининградской области
В Калининградской области прокуратура выявила нарушения при эксплуатации полигонов твердых коммунальных отходов в поселках Барсуковка, Круглово и Жаворонково. На объектах допускалось захоронение запрещенных отходов, а работа велась с отступлениями от проектов. Об этом сообщила прокуратура региона.
Вопрос соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами обсудили на расширенном заседании коллегии под председательством прокурора Калининградской области Максима Попова.
По итогам заседания отмечено, что на полигонах нарушались санитарные правила. Это приводило к распространению неприятного запаха на жилую застройку и загрязнению земель.
В связи с выявленными нарушениями прокуроры приняли меры реагирования.