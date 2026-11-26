В Поморье в подарочные наборы для новорожденных добавили сапожки и наматрасник
Власти Архангельской области услышали просьбы родителей и обновили подарочные наборы для новорожденных. В их состав включили хлопковые и флисовые пинетки, пинетки-сапожки, наматрасник, комплект постельного белья и текстильную игрушку, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
В регионе такая мера поддержки, по словам губернатора, появилась в 2022 году. С тех пор набор для новорожденных обновляли, ориентируясь на обратную связь от семей.
«Поэтому в нем собрано все самое важное: от одежды до средств гигиены. Всего 26 предметов — самых необходимых в первые месяцы жизни малыша»,— написал господин Цыбульский.
Губернатор напомнил, что в регионе действует 31 мера соцподдержки семей с детьми, из них 17 — для многодетных. В 2026 году на все выплаты и пособия семьям с детьми из бюджета Архангельской области направили порядка 12 млрд рублей.