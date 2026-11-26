Эксперты назвали цифрового лидера связи в Самарской области
Умное решение для блокировки нежелательных вызовов оказалось наиболее востребованными среди участников опроса аналитического агентства TelecomDaily. В настоящее время его применяют 39% абонентов. Такие данные были получены в рамках исследования «Индекс цифрового лидерства операторов связи», где лидером по технологичности цифровых сервисов и уровню их принятия пользователями стала компания МТС с результатом 8,58 балла из 10.
На втором месте в исследовании по востребованности абонентами оказались функции управления тарифом и расходами через приложение. Ими активно пользуются 36,5% опрошенных. На третьем месте по популярности определение звонящего (33,5%). Еще 21,8% респондентов используют приложение для обращения в поддержку, а 16% — голосового помощника. Эти функции участники исследования считают наиболее важными: защита от спама и мошенников от МТС, а также управление тарифом и расходами получили по 4,48 балла из 5 возможных.
Всего аналитики TelecomDaily изучили 12 категорий цифровых услуг — умные голосовые помощники, расшифровку звонков, шумоподавление, защиту от спама и мошенников, гибкое управление тарифами, финансовые сервисы, подписки, видеосервисы. По совокупности оценок в этой категории самые высокие баллы среди операторов получила МТС — 4,36 из 5.