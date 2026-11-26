На втором месте в исследовании по востребованности абонентами оказались функции управления тарифом и расходами через приложение. Ими активно пользуются 36,5% опрошенных. На третьем месте по популярности определение звонящего (33,5%). Еще 21,8% респондентов используют приложение для обращения в поддержку, а 16% — голосового помощника. Эти функции участники исследования считают наиболее важными: защита от спама и мошенников от МТС, а также управление тарифом и расходами получили по 4,48 балла из 5 возможных.