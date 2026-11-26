Долг застройщика ООО «СМУ-9» из Морозовска продают за 216 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «СМУ-9» из Морозовска Ростовской области Максим Лапкин выставил на публичные права требования должника на 216,75 млн руб. — дебиторскую задолженность семи лиц, включая два строительных ООО, трёх физлиц и возврат грузовика с полуприцепом. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Торги пройдут на площадке «Альфалот» с 30 ноября 2026 по 1 февраля 2027 года. Лот №1 — права требования на 216,75 млн руб.: к ООО «Строймаш-Сервис» — 132,41 млн руб. по определению суда от 16.02.2025; к ООО «СЗ М-Тастрой-19» — 17,95 млн руб. долга плюс 10,15 млн руб. процентов и проценты с 15.07.2026 до фактического исполнения по решению АС Астраханской области от 17.07.2026, а также ещё 9,27 млн руб. по определению от 13.04.2026; к Чолондурову Адаму — 27,05 млн руб., к Чолондурову Исламу — 1,75 млн руб.; к Мусалаеву Адаму — 10,8 млн руб.; к ООО «Ника» — 5 млн руб.; возврат техники — КАМАЗ 65117 2006 года у Абубакарова Ахмеда и полуприцеп Wielton NS3 2014 года у Сугаипова Бибулата.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СМУ-9» зарегистрировано в 2015 году в Морозовске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Учредитель Адам Чолондуров. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Если до полной оплаты уступки долг частично погасят, цена продажи пропорционально снижается. Задаток — 20% от цены текущего периода. Прием заявок по начальной цене — с 13:00 30.11.2026 до 13:00 03.12.2026, дальше цена снижается каждые 3 календарных дня: первый период идёт по начальной цене, периоды со второго по седьмой — на 15% от неё, восьмой — на 5%, с девятого по двенадцатый — на 1%, с тринадцатого по пятнадцатый — на 0,25%, шестнадцатый и семнадцатый — на 0,1%, с восемнадцатого по двадцать первый — на 0,01%. Цена отсечения — 0,01% от начальной, около 21,7 тыс. руб.
«СМУ-9» признано банкротом решением АС Ростовской области от 19.04.2023 года, конкурсное производство продлено до 21.01.2027.