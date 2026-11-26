Если до полной оплаты уступки долг частично погасят, цена продажи пропорционально снижается. Задаток — 20% от цены текущего периода. Прием заявок по начальной цене — с 13:00 30.11.2026 до 13:00 03.12.2026, дальше цена снижается каждые 3 календарных дня: первый период идёт по начальной цене, периоды со второго по седьмой — на 15% от неё, восьмой — на 5%, с девятого по двенадцатый — на 1%, с тринадцатого по пятнадцатый — на 0,25%, шестнадцатый и семнадцатый — на 0,1%, с восемнадцатого по двадцать первый — на 0,01%. Цена отсечения — 0,01% от начальной, около 21,7 тыс. руб.