В министерство природных ресурсов и экологии Самарской области с марта этого года поступило более 1 тыс. заявлений на согласование планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). 50% поступивших материалов оцениваются как неудовлетворительные. По крупным объектам 80% планов отправлено на доработку. Об этом сообщает министерство.