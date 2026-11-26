В Самарской области не согласовали 80% планов работы предприятий при неблагоприятных метеоусловиях
В министерство природных ресурсов и экологии Самарской области с марта этого года поступило более 1 тыс. заявлений на согласование планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). 50% поступивших материалов оцениваются как неудовлетворительные. По крупным объектам 80% планов отправлено на доработку. Об этом сообщает министерство.
У организаций есть 22 рабочих дня на корректировку планов с учетом замечаний. Отсутствие согласованного плана является нарушением природоохранного законодательства и наказывается штрафом.
По словам руководителя управления нормирования и государственной экологической экспертизы минприроды Самарской области Веры Саксоновой, среди типичных нарушений — несоответствие расчетов рассеивания данным инвентаризации выбросов, несоответствие состава выбросов и их количества данным ПТО НВОС, отсутствие фоновой справки о качестве воздуха (особенно важно). На фоновый уровень загрязнения могут оказывать влияние другие предприятия, находящиеся поблизости от объекта.
В Самаре выдано 106 предостережений в области охраны атмосферного воздуха, из которых 31 — по Куйбышевскому району.
Неблагоприятными метеорологическими условиями являются погодные условия, препятствующие рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе: штиль, туман, температурная инверсия. Разрабатывать планы мероприятий по снижению выбросов обязаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие объекты негативного воздействия на окружающую среду. Речь идет как о котельных, так и о крупных предприятиях.