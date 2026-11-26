На Домбае зарегистрированы 132 средства размещения
На Домбае зарегистрированы 132 средства размещения. Об этом сообщил директор АНО «Карачаево-Черкесия Туризм» Ренат Хатуаев на пресс-конференции, организованной River Rock Hotels & Resorts в Домбае.
По его словам, туристическая инфраструктура поселка включает гостиницы «Миррос Субай», «Тау», «Космос» и другие объекты.
Он добавил, что мастер-план развития курорта, разработанный правительством республики совместно с Госкорпорацией «Кавказ.РФ», призван упорядочить развитие поселка и повысить его инвестиционную привлекательность.
Ранее сообщалось, что в Домбае построят первый отель под управлением международной сети River Rock Hotels & Resorts. Проект под названием River Rock NORD Dombay расположится в центре курортного поселка. В нем разместятся 179 номеров различных категорий. Общий объем инвестиций оценивается в 3,8 млрд руб.