«Первый трест» на Строительной неделе БРИКС
Региональный девелопер в международном контексте
Группа компаний «Первый трест» заявила о себе на первой Международной строительной неделе БРИКС в Казани — крупнейшей отраслевой площадке, собравшей свыше 50 тысяч участников. Форум, прошедший в МВЦ «Казань Экспо», объединил представителей власти, девелоперов, инвесторов, архитекторов и производителей стройматериалов из 26 российских регионов и зарубежных стран. В рамках деловой программы состоялось 137 мероприятий с участием более 340 спикеров.
На выставке недвижимости «Первый трест» представил портфель жилых проектов и инициатив в сфере комплексного развития территорий в Уфе. Особый интерес профессионального сообщества вызвали проекты «Первый остров» и «Лесное ожерелье». Эксперты отдельно отметили нестандартные архитектурные решения и технологические подходы, которые в других городах традиционно относят к сегменту премиумкласса. Повышенное внимание специалистов было приковано к инженерным решениям по подъему и укреплению грунтов на площадке «Первого острова».
Проект «Лесное ожерелье» стал дебютной КРТинициативой компании. Он реализуется в рамках городской стратегии и предполагает формирование единого рекреационного комплекса на базе разрозненных лесных и прибрежных участков в Орджоникидзевском районе Уфы. В числе обязательств застройщика — обустройство четырехкилометрового велопешеходного маршрута на тропе «Уфимское ожерелье», а также передача муниципалитету помещений под социальные учреждения.
Одним из конкурентных преимуществ уфимских объектов эксперты назвали их ценовую доступность: стоимость жилья в Уфе существенно ниже показателей соседнего региона, что повышает инвестиционную привлекательность проектов. Сочетание качественной архитектуры, продуманной инфраструктуры и выгодных условий оказалось ключевым фактором интереса со стороны профессионального сообщества.
Стенды «Первого треста» посетили официальные делегации Республики Татарстан и Башкортостана. В частности, экспозицию осмотрела делегация Татарстана во главе с Раисом республики Рустамом Миннихановым. Параллельно прошли переговоры с делегацией Башкортостана под руководством заместителя Премьерминистра Правительства РБ Рустема Газизова.
Значимым результатом стало то, что проект компании вошёл в тройку финалистов премии BRICS Property Awards в номинации «Лучший проект комплексного развития территории (концепция)». Речь идет о концепции КРТ участка в Кировском районе Уфы — въездных склонов города, которые планируется превратить в новую точку притяжения. Выход в финал конкурса с участием международного жюри, в состав которого вошли более 60 экспертов из России, Бразилии, Индии, Китая и других стран, подтверждает способность региональных проектов конкурировать на глобальном уровне.
Вицепремьер Правительства РБ ранее дал оценку инициативе застройщика: «„Первый трест“ — наш застройщик, который действительно долгие годы строит и вводит большой объем жилья. Они представили очень интересные проекты. Более того, очень надеемся, что проект „Первого треста“ окажется не просто в числе лучших, а займёт первое место. КРТ — это новый инструмент вовлечения земельных участков в оборот, новый инструмент реновации территории, новые возможности не только для девелоперов, но и для субъектов».
Особенностью участия «Первого треста» в экспозиции стало присутствие на стендах ключевых специалистов компании по всем направлениям. Такой формат позволил провести десятки предметных переговоров и оперативно давать развернутые ответы на узкопрофильные вопросы партнеров. Существенный объем запросов был связан с поставками стройматериалов и оборудования. Кроме того, стенд посетили технологические партнёры компании, с которыми АО ГК «Первый трест» развивает интеллектуальную цифровую экосистему.
О потенциале технологических решений высказался Алексей Смирнов, генеральный директор ОНИИР (разработчик платформы 360 АПП и интегратор BusinessOS): «„Первый трест“ — один из наших наиболее прогрессивных заказчиков. Здесь не боятся экспериментировать, быстро принимают решения и понимают главное: технологии должны не просто автоматизировать процессы, а давать реальное конкурентное преимущество. Сегодня мы совместно пилотируем BusinessOS — интеллектуальную операционную систему, которая принципиально меняет экономику управления крупной компанией».
Высокую оценку технологическим решениям компании дал и Роман Пузырев, директор по развитию группы компаний «Нормал Вент». В частности, он отметил применение в уфимских проектах системы чиллерфанкойлы, которая в столице доступна преимущественно в премиальных комплексах со стоимостью квадратного метра от 1 млн рублей. По словам эксперта, реализация подобных решений в Уфе при более доступной цене квадратного метра (200–300 тыс. руб.) свидетельствует о стратегическом взгляде компании на развитие городской среды. В качестве примера он привел жилой комплекс «Соты», который уже стал одной из визитных карточек Уфы.
Итоги участия в форуме подвел руководитель делегации ГК «Первый трест» Альфред Шакиров: «Мы показали, что строится в Уфе. Можно гордиться нашими проектами. Посмотрели на коллег — все представили отличные проекты. Наши тоже были на высоте. Это было заметно по реакции профессионалов рынка, которые прямо об этом говорили».
Таким образом, участие в Международной строительной неделе БРИКС продемонстрировало, что строительный рынок Башкортостана располагает проектами и компетенциями, позволяющими вести диалог в рамках глобальной отраслевой повестки. «Первый трест» подтвердил свою роль одного из ключевых игроков, способных представлять региональные практики на международной арене.
Застройщики:
ЖК «Первый остров» - АО СЗ «ОСТРОВ»
ЖК «Лесное ожерелье» - АО СЗ «ЗЕЛЁНЫЙ ДВОР»
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