Вицепремьер Правительства РБ ранее дал оценку инициативе застройщика: «„Первый трест“ — наш застройщик, который действительно долгие годы строит и вводит большой объем жилья. Они представили очень интересные проекты. Более того, очень надеемся, что проект „Первого треста“ окажется не просто в числе лучших, а займёт первое место. КРТ — это новый инструмент вовлечения земельных участков в оборот, новый инструмент реновации территории, новые возможности не только для девелоперов, но и для субъектов».