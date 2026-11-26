«Точечные технологии»: как эндоскопия меняет хирургию позвоночника
Нейрохирург Клиники Екатерининская, к.м.н. Иван Мальков – о возможностях современной медицины возвращать движение за один день.
Хроническая боль в спине, внезапные «прострелы» в пояснице или онемение пальцев рук и ног — с этим каждый день сталкиваются тысячи людей. По данным Всемирной организации Здравоохранения ведущей причиной ограничения физических возможностей во всем мире является боль в спине, и большинство людей хотя бы раз в жизни переживают такой эпизод*. Когда консервативное лечение бессильно, на помощь приходит современная нейрохирургия — и все чаще это не тяжелые травматичные вмешательства, а точечные эндоскопические технологии.
В Клинике Екатерининская проводятся малоинвазивные спинальные операции при таких заболеваниях, как: межпозвонковые грыжи, кисты, протрузии, стеноз позвоночного канала, туннельные синдромы и хроническая боль – это наиболее частые причины обращения пациентов к нейрохирургу.
Чтобы врач мог быстрее разобраться в ситуации и определиться с тактикой лечения, на первый прием стоит взять результаты обследований: свежие снимки МРТ или КТ на диске, рентген в динамике, результаты электронейромиографии (ЭНМГ), а также информацию о ранее назначенном лечении.
Эндоскопия давно доказала свою эффективность, и сегодня — она интенсивно набирает обороты как вид лечения множества патологий позвоночника. Нейрохирург Клиники Екатерининская Иван Мальков с начала года отмечает ежемесячный рост эндоскопических операций на 15-17% и прогнозирует только увеличение этой цифры. Технологии совершенствуются и спектр заболеваний, при которых можно решить проблему боли, растет. Сегодня за счёт тонкой оптики, микроинструментов и бипортального доступа (два микроразреза вместо одного — отдельно для камеры и инструмента) круг показаний заметно расширился: проводятся операции на шейном и грудном отделах, возможна хирургия сложных и нестандартных грыж и т.д.
Главное преимущество эндоскопического вида операций – минимальная травматизация тканей и максимальная точность манипуляций: вместо разрезов используются микропроколы, что снижает кровопотерю, риск инфицирования и послеоперационный болевой синдром. Тончайшая трубка с миниатюрной видеокамерой на конце позволяет хирургу буквально «заглянуть» внутрь проблемы. Мягкие ткани и мышцы во время такой операции не разрезаются, а аккуратно раздвигаются.
Эндоскопическая хирургия позвоночника сегодня – это:
- микропрокол 8-10 мм
- облегчение сразу после операции
- ходить можно в тот же день
- рекордная реабилитация за 1-2 недели
Современная операционная нейрохирургического профиля по технологическому наполнению напоминает кабину космолета. Однако «сами по себе технологии не оперируют, — убежден нейрохирург Клиники Екатерининская Иван Мальков. — Крайне важно то, кто рядом с тобой в операционной, ведь езультат хирургии всегда складывается из общей квалификации команды. И именно слаженная работа дает ту надежность и безопасность, которой мы стремимся обеспечить пациента».
Клиника Екатерининская
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ул. Героя Яцкова, 2/2
тел. 8 861 202-0-202
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