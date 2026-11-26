Хроническая боль в спине, внезапные «прострелы» в пояснице или онемение пальцев рук и ног — с этим каждый день сталкиваются тысячи людей. По данным Всемирной организации Здравоохранения ведущей причиной ограничения физических возможностей во всем мире является боль в спине, и большинство людей хотя бы раз в жизни переживают такой эпизод*. Когда консервативное лечение бессильно, на помощь приходит современная нейрохирургия — и все чаще это не тяжелые травматичные вмешательства, а точечные эндоскопические технологии.