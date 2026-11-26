Воронежская область возглавила Черноземье в рейтинге ипотечного кредитования
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в октябре 2026 года в Воронежской области банки выдали свыше 1 тыс. кредитов на покупку жилья на сумму 3,4 млрд руб. По этому показателю регион стал первым в Черноземье и занял 28-е место в рейтинге 70 субъектов РФ с наивысшими совокупными объемами кредитования.
Второй в Черноземье и 37-й в общем рейтинге стала Белгородская область. По данным составителей рейтинга, там в прошлом месяце выдали свыше 0,7 тыс. займов на сумму почти 2,5 млрд руб.
Результаты других регионов Черноземья:
Курская область — более 0,5 тыс. кредитов на 1,9 млрд руб.;
Липецкая область — 0,5 тыс. кредитов на 1,5 млрд руб.;
Орловская область — более 0,3 тыс. кредитов на 1 млрд руб.;
Тамбовская область — более 0,3 тыс. кредитов на 0,9 млрд руб.
Всего по информации ОКБ, за октябрь 2026 года банки выдали россиянам 78,6 тыс. кредитов на покупку жилья. По сравнению с результатами предыдущего месяца количество выдач сократилось на 43%. В годовом выражении показатель снизился на 30%. Объем ипотечных кредитов составил 300,3 млрд руб., что на 55% ниже показателя сентября (660,5 млрд руб.). В годовом выражении объем уменьшился на 40%.
«В октябре ипотечный рынок продемонстрировал резкое снижение ключевых показателей. Сократились темпы кредитования в количественном и денежном выражении, а также средняя сумма и срок займа. При этом средняя ПСК существенно выросла. Такая динамика обусловлена ужесточением условий ипотеки с господдержкой, объем выдач по которой сократился почти в пять раз. В выдаче кредитов на жилье начали превалировать кредиты, предоставляемые на рыночных условиях»,— прокомментировал цифры генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что выдачи льготной ипотеки в Черноземье за прошлый месяц сократились на 81%.