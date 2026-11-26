«В октябре ипотечный рынок продемонстрировал резкое снижение ключевых показателей. Сократились темпы кредитования в количественном и денежном выражении, а также средняя сумма и срок займа. При этом средняя ПСК существенно выросла. Такая динамика обусловлена ужесточением условий ипотеки с господдержкой, объем выдач по которой сократился почти в пять раз. В выдаче кредитов на жилье начали превалировать кредиты, предоставляемые на рыночных условиях»,— прокомментировал цифры генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.