В Самарской области задержали две фуры с сотней елей, которые везли из Перми в Туркменистан
Ночью 26 ноября в селе Большая Черниговка Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили две фуры. В них везли почти сотню елей обыкновенных без документов. Об этом сообщает региональное минприроды.
В министерстве уточняют, что, по словам водителей, фуры идут из Перми в Туркменистан через таможню. Документы якобы должны подвезти позже. Машины поставили на стоянку, идет проверка.
На территории Самарской области с 23 ноября усилены патрулирование лесничеств и контроль за молодыми хвойниками. На постах ГИБДД проверяют документы на перевозку новогодних елей. Мероприятия продлятся до 31 декабря.