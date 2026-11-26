Отдельным направлением роста в 2026 году стал консалтинг: клиенты всё чаще обращаются в Beeline Cloud с запросом на составление или актуализацию планов непрерывности бизнеса (BCP) и аварийного восстановления (DRP). Если раньше такие документы нередко готовились формально и пересматривались от случая к случаю, то теперь компании обновляют их при каждом существенном изменении ИТ-ландшафта — с привязкой к реальным показателям RTO и RPO и с регулярной проверкой на тестовых восстановлениях. Это логичное продолжение общего тренда на передачу задач по защите данных на аутсорсинг: заказчику нужен не просто набор копий, а подтверждённая готовность инфраструктуры к аварии.