Цены на автомобильное топливо в Санкт-Петербурге подросли за неделю с 17 по 23 ноября на 0,2%. Средняя стоимость литра марки АИ-95 в городе на Неве достигла 74,28 рубля. Об этом сказано в отчете Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты.