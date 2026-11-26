Цены на бензин в Петербурге за неделю подросли на 0,2%
Цены на автомобильное топливо в Санкт-Петербурге подросли за неделю с 17 по 23 ноября на 0,2%. Средняя стоимость литра марки АИ-95 в городе на Неве достигла 74,28 рубля. Об этом сказано в отчете Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты.
За неделю цены на топливо выросли в 69 субъектах Российской Федерации. Значительнее всего — в Республике Калмыкия (+4,5%).
В Северо-Западном федеральном округе бензин марки АИ-95 дороже всего продавали в Ненецком автономном округе. Стоимость литра, по данным Росстата на 23 ноября, составила 83,61 рубля. Дешевле всего — 71,20 рубля за литр — 95-й бензин стоил в Коми.