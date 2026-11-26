Эксперты выяснили, что покупатели чаще рассматривают торговые площади и помещения свободного назначения, однако заметнее всего за год вырос спрос на офисные ГАБы — на 16%. В исследовании отмечены только регионы с наиболее активной динамикой по этому направлению.