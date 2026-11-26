В Самарской области на 15% вырос интерес к покупке готового арендного бизнеса
Предложение увеличилось на 10%, драйвером остается офисная недвижимость
За год интерес к покупке объектов готового арендного бизнеса в Самарской области вырос на 15%, предложение увеличилось на 10%. В целом по России за два года спрос на такие объекты вырос на 31%. Данные опубликовал аналитический центр «Авито Недвижимость».
Эксперты выяснили, что покупатели чаще рассматривают торговые площади и помещения свободного назначения, однако заметнее всего за год вырос спрос на офисные ГАБы — на 16%. В исследовании отмечены только регионы с наиболее активной динамикой по этому направлению.
Как отмечают аналитики, рост интереса к готовому арендному бизнесу отражает развитие рынка коммерческой недвижимости Самарской области и расширение инвестиционных возможностей в регионе.