Губернатор добавил, что викторина «Знай свой край» должна стать в регионе круглогодичной, а властям необходимо разработать «насыщенный план мероприятий, интересный детям и взрослым». «Пусть 2027 год станет годом открытия региона для самих себя, чтобы каждый житель, от школьника до ветерана, с гордостью говорил: "Я знаю и люблю Тюменскую область"»,— сказал Александр Моор.