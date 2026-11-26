Александр Моор объявил 2027 год в Тюменской области «Годом краеведения»
Новый 2027 год в Тюменской области будет посвящен теме краеведения, сообщил губернатор Александр Моор на заседании Тюменской областной думы. Он подчеркнул, что в регионе будут отмечать 385 лет со дня рождения «сибирского Леонардо да Винчи» Семена Ремизова и 440 лет его малой Родине — Тобольску.
«У земляков есть интерес к истории региона, что наглядно показал уходящий 2026 год. В викторине "Знай свой край" приняли участие почти 0,5 млн человек, бесплатные экскурсии по Тюмени, которые проводили журналисты медиахолдинга "Сибинформбюро", тоже пользовались большой популярностью»,— сказал господин Моор.
Губернатор добавил, что викторина «Знай свой край» должна стать в регионе круглогодичной, а властям необходимо разработать «насыщенный план мероприятий, интересный детям и взрослым». «Пусть 2027 год станет годом открытия региона для самих себя, чтобы каждый житель, от школьника до ветерана, с гордостью говорил: "Я знаю и люблю Тюменскую область"»,— сказал Александр Моор.
В ходе этого же заседания облдумы глава Тюменской области поручил мэру Тюмени Максиму Афанасьеву проработать идею создания монумента в честь акции «Бессмертный полк» и установку объекта на месте бывшей Базарной площади в центре Тюмени. Губернатор напомнил, что в 2027 году движение отметит свое 20-летие с момента, когда житель региона Геннадий Иванов в день празднования Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) провел шествие с портретами фронтовиков.