В горном кластере Сочи выпал снег. Дорожные службы приступили к расчистке проезжей части в Краснополянском поселковом округе и Эсто-Садке. В первую очередь работы ведутся на подъездах к социально значимым учреждениям и маршрутах общественного транспорта, а также на тротуарах, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.