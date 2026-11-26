Дорожные службы расчищают снег в горах Сочи
В горном кластере Сочи выпал снег. Дорожные службы приступили к расчистке проезжей части в Краснополянском поселковом округе и Эсто-Садке. В первую очередь работы ведутся на подъездах к социально значимым учреждениям и маршрутах общественного транспорта, а также на тротуарах, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
По данным городской администрации, к уборке привлечены пять единиц муниципальной спецтехники. Ситуация находится на контроле оперативного штаба Сочи.
Водителям, направляющимся в горный кластер, рекомендовали использовать автомобили с зимними шинами. Предприятиям всех форм собственности напомнили о необходимости очищать прилегающие территории в радиусе 10 м от своих объектов в соответствии с городскими правилами благоустройства и санитарного содержания.